В Сочи подрядчика обвинили в хищении 145 млн рублей при строительстве дороги

В Сочи нашли подозреваемых в махинациях со строительством дороги. К хищению 145 млн рублей причастна фирма-подрядчик, сообщает телеканал «Известия». Обвинение могут предъявить пяти сотрудникам. На стройке трассы завышали объемы выполненных работ. Общая стоимость госконтракта — 575,6 млн рублей. Отремонтировать нужно было участок длиной 2,4 км. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

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