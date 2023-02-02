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Российские инженеры спроектировали планетоход для изучения Венеры

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Фото: Global Look Press
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Российские инженеры придумали конструкцию робота, способного перемещаться в агрессивной внешней среде. Одно из его назначений — исследование поверхности Венеры, температура которой достигает 464 °C. Также он может изучать геотермальные источники и подводные вулканы на Земле.

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Инженеры МГТУ им. Н.Э. Баумана предложили создать аппарат, основанный на так называемом принципе инерциоида — он представляет собой сферу, а движется за счет перемещающегося внутреннего массивного тела. Роль последнего может выполнять большой прибор или аккумулятор — с помощью пневматического привода с жесткой пружиной он будет резко дергаться по направляющим в нужную сторону. Под действием такого внутреннего удара сфера подпрыгивает и передвигается.

«При сферической конструкции корпуса достигается максимальное отношение объема к площади поверхности, оптимальная масса в условиях чрезмерного внешнего давления, минимальная площадь контакта с поверхностью, — рассказал «Известиям» профессор кафедры «Аэрокосмические системы» МГТУ Георгий Щеглов.

Он объяснил, что такой планетоход представляет собой изолированную капсулу. Это делает его крайне устойчивым к агрессивному воздействию внешней среды, поскольку механические приводы и движители расположены внутри корпуса. На поверхности корпуса будут расположены небольшие отверстия — через них датчики смогут собирать необходимую информацию о поверхности Венеры, отметил Щеглов.

Авторы работы считают, что подобное устройство можно применять не только на Венере, но и на Земле — для исследования геотермальных источников, подводных вулканов, в первом корпусе ядерного реактора, в трубопроводах для химически активных веществ. Там аппарат снимет данные о составе тех или иных веществ, температуре, сделает снимки.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сфера интересна: в России спроектирован планетоход для изучения Венеры

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