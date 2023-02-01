Владимир Путин поздравил медиахолдинг «Национальная Медиа Группа» с 15-летием
Путин поздравил «Национальную Медиа Группу» с 15-летием. Президент РФ заявил, что компания укрепила свой потенциал. Глава государства отметил профессионализм и отлаженную работу коллектива, передает телеканал «Известия». Компания названа одним из лидеров медиарынка РФ. Путин пожелал НМГ достижения намеченных целей. В медиахолдинг входит РЕН ТВ, телеканал «Известия», «Пятый канал», телеканал «78».
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.