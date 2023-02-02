Нет денег — нет инфляции

В январе коммерческие банки принесли в Центробанк более пяти триллионов рублей. ЦБ пытается абсорбировать избыток ликвидности.

На понятном рядовому россиянину языке, это значит, что Банк России, выступая как регулятор, просто «коллекционирует» денежные средства вместо того, чтобы кредитовать реальную экономику. И это происходит в условиях санкционных ограничений, которые постоянно умножаются и формируют неприемлемую для обычной рыночной конъюнктуры атмосферу.

В результате получается, что средства, накопленные банками, банально не работают, а коммерческие банки теперь фактически кредитуют Центробанк по ставке, близкой к ставке рефинансирования. Вся эта банковская система в целом, созданная Банком России и им регулируемая, как будто «замыкается» сама на себя и оказывается неэффективной в условиях экзистенциального глобального противостояния с коллективным Западом.

Запад, впрочем, не совсем коллективный — там тоже хватает своих проблем и противоречий, в том числе, связанных с инфляцией, но если в Банке России и дальше будет ему так «помогать», то для обрушения российской экономики и санкции-то будут не особенно нужны. Всё, как говорится, сделаем сами...

Общим местом, конечно, является то, что национальная банковская система априори должна быть лояльна государству, строго ему подчиняться, особенно когда речь идет о выживании самого государства. Мы же наблюдаем обратную реакцию.

Центробанк действует практически как независимый игрок, который руководствуется, в первую очередь, своими корпоративными интересами и собственными представлениями о том, как должна функционировать финансовая система. И проблема в том, что для руководства Центробанка вашингтонские финансовые институты и правила остаются идеологическим фетишем.



В результате у сознательных граждан возникает резонный вопрос: может. в нынешних условиях уже необходима настоящая национализация Центробанка и превращение его в институт, который будет обслуживать интересы национального государства?

Ведь, к сожалению, финансовый сектор с маниакальным упорством продолжает играть в старую, давно уже проигранную игру с заведомо известным результатом.

Именно сейчас, когда у реального сектора должны быть дешевые кредиты, кредитная система в данном направлении не работает.

Конечно, у ЦБ есть на это оправдание: сами банки, мол, не собираются инвестировать в промышленность. Но, простите, кто создавал ныне существующую банковскую систему, кто её всё это время «чистил» и, наконец, кто её регулирует?

Весьма странную роль в данном случае играет, на мой взгляд, один системообразующий институт российской финансовой системы — «Сбер».

Долгое время благодаря сверхприбыли, формируемой из-за специфической позиции на рынке, «Сбер» создавал «экосистему», вытесняя при этом всех потенциальных конкурентов из сферы, к которой он, как финансовый институт, не имеет никакого отношения.

При этом «Сбер» традиционно пользуется безусловной поддержкой Центробанка. Был период, когда банкам требовалась помощь регулятора, например, когда западные политики приняли решение отключить российскую банковскую систему от SWIFT. Но в IV квартале прошлого года ситуация выправилась, и тот же «Сбер», который сильно просел в начале года, в итоге показал неплохую прибыль. Такое ощущение, что в целом банковская система у нас не зависит от состояния экономики.

Неудивительно, что банки с таким пиететом относятся к регулятору — ЦБ не мешает блокировать экономический рост.

«Священной коровой» для ЦБ является обеспечение финансовой стабильности на российском рынке, для этого институт и создавали в своё время, это упомянуто и в его главных документах Очевидно, что это должно быть одним из приоритетов в очереди, но лишь «одним из».

Убеждён, что нельзя поддерживать финансовую стабильность в ущерб функционированию экономики, не замечая «косяков» привилегированных структур — так её можно только «заморозить» и, в конце концов, «грохнуть». Складывается же впечатление, что под финансовой стабильностью руководство Центробанка понимает в первую очередь таргетирование инфляции. То есть, по сути, задача регулятора, как он её видит — не дать денежной массе проникать в производящую экономику.

Сегодня аукционы используются, чтобы не допустить падения межбанковских ставок — ведь это может снизить запретительную ставку ЦБ. А если деньги станут доступны для заёмщиков, будет разгоняться инфляция, что, по мнению догматично мыслящего руководства Центробанка, недопустимо.

Если довести мысль финансистов из Центробанка до логического завершения, то их целью является, ни много, ни мало, ликвидация денежного обращения в принципе. Это все равно что стабилизировать дорожное движение путем его фактической отмены.

Может быть, вообще вернуться к историческому прошлому, к политике «военного коммунизма»? Ведь действительно: нет денежного обращения — нет и инфляции.

Только вот граждане России наверняка будут против таких экспериментов. И они уже настаивают на формировании новой экономической политики, с Центробанком или без него.

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