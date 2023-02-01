Реклама
Прямой эфир
Мир
Минфин США ввел санкции против 12 связанных с Россией компаний
Экономика
«Транснефть» сообщила о попытке обстрела нефтепровода «Дружба»
Общество
Правительство РФ выделит 2,5 млрд рублей на социальную газификацию
Экономика
Средняя цена нефти Urals в январе упала в 1,7 раза
Мир
В Киеве предложили взять 400 тыс. дронов-камикадзе вместо танков Abrams
Мир
Власти Израиля допустили поставку Украине системы ПРО «Железный купол»
Мир
ЕС решил увеличить число проходящих подготовку украинских военных до 30 тысяч
Мир
Эрдоган пока не намерен одобрять заявку Швеции на членство в НАТО
Мир
Источник в ЕС рассказал о планах принятия нового пакета санкций против РФ
Мир
Депутат Верховной рады сообщил о возможной отставке главы минобороны Украины
Общество
Путин призвал быстрее восстанавливать жилье в приграничных районах
Мир
Япония выделила Украине $170 млн на восстановление инфраструктуры

С 19-21 апреля 2023 года пройдет XVIII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА «ГОСЗАКАЗ

0
Фото: vk.com/forum_goszakaz
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» — ежегодное конгрессно-выставочное мероприятие федерального уровня в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок.

Традиционно Форум проходит при поддержке Правительства Российской Федерации — в 2023 году он состоится во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства РФ А.Р. Белоусова (от 16.08.2022 г. № АБ-П13-13747ГД).

Девиз будущего Форума – «Госзаказ: новые вызовы» – полностью отражает текущую ситуацию в стране. Россия в условиях внешнего санкционного давления должна решать задачи технологического развития по всем направлениям, в том числе через систему закупок.

Основные темы Форума:

- повышение эффективности реализации национальных проектов и достижения национальных целей;

- механизмы государственной поддержки развития малого и среднего предпринимательства;

- особенности регулирования закупочной деятельности субъектов естественных монополий в части поддержки российских производителей;

- роль системы закупок в развитии рынков инфраструктурных отраслей;

- совершенствование антимонопольной политики в сфере закупок;

- развитие конкуренции в государственном и коммерческом секторе в условиях санкций и ограничений;

- расширение практики заключения контрактов со встречными инвестиционными обязательствами («офсетные» контракты), а также специальных инвестиционных контрактов;

- специфика осуществления закупочной деятельности в условиях динамично изменяющегося законодательства (ФЗ-44, ФЗ-223, ФЗ-275, подзаконные акты и т.д.), включая «национальный» режим в закупках, внедрение новых электронных инструментов и сервисов в рамках развития Единой информационной системы в сфере закупок;

- поддержка отечественных промышленных предприятий с привлечением финансовых организаций, отраслевых ассоциаций и институтов развития.

Формат деловой программы включает целый ряд мероприятий – это пленарные заседания, стратегические сессии, круглые столы, тематические дискуссии, презентации, профессиональный лекторий на знание 44/223-ФЗ.

Обсуждения актуальных проблематик на дискуссионных площадках Форума-выставки носят демократичный характер, и это отличная возможность для участников высказать самые различные точки зрения для принятия консолидированных решений.

В дискуссиях участвуют представители регуляторов и контролеров сферы закупок, видные эксперты, депутаты Государственной думы, общественные деятели.

Деловую программу дополняет выставочная экспозиция площадью 7 тыс. кв. м. Именно здесь будут продемонстрированы возможности и достижения отечественных предприятий, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства в самых разных сферах — строительстве, машиностроении, энергетике, транспорте, медицине, производстве товаров народного потребления, сельском хозяйстве, образовании, фармацевтике, полиграфии, мебельной промышленности, производстве продуктов питания и других.

Коллективные стенды по традиции представят федеральные органы исполнительной власти (Минпромторг России, Минкультуры России, ФАС России, Федеральное казначейство); субъекты Российской Федерации (Москва, Московская область, Ярославская область и др.); госкорпорации и госкомпании («Росатом», «Автодор», «Ростелеком», «Ростех»); банки; электронные площадки; общественные организации.

Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» предоставляет уникальные возможности всем участникам контрактной системы. Так, заказчики, заинтересованные в расширении круга надежных поставщиков, познакомятся с продукцией компаний непосредственно на выставочной экспозиции, а поставщики, в свою очередь, презентуют свою продукцию заказчикам.

Одна из отличительных особенностей Форума — ежедневный обход экспозиции официальными лицами и VIP-гостями. В их числе первые лица министерств и ведомств, руководители госкорпораций и госкомпаний, общественных организаций; законодатели.

Главный результат работы Форума — конкретные рекомендации и предложения, от реализации которых зависит развитие системы закупок на всех уровнях. Предложения участников войдут в Резолюцию Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» для включения в поручение Правительства РФ.

Статистика Форума-2022: 7000 участников и посетителей; 85 субъектов РФ-участников; более 50 мероприятий деловой программы; более 200 спикеров и модераторов; общая площадь экспозиции — 7 тыс. кв. метров; 200 компаний — участников выставки; 1 млн интернет-аудитория; более 300 представителей СМИ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023