День Святого Валентина — куда пойти на свидание в Москве

Пришедший в Россию западный праздник, День всех влюбленных, пользуются популярностью у молодых пар, а иногда и у старшего поколения. Мероприятия по этому случаю готовят власти Москвы, предлагая горожанам провести время с любимыми и заново открыть для себя некоторые локации. Где лучше провести время в столице 14 февраля со второй половинкой — читайте в материале «Известий».

День Святого Валентина 2023 на катках Москвы

Февраль — разгар ледового сезона, и многие пары выбирают день праздника для похода на каток. В Москве работают несколько десятков площадок, в темное время суток освещенных яркими огнями. Романтичную атмосферу создает и музыка, которую в этот день многие площадки подбирают соответственно празднику. Ледовые арены можно посетить практически в любом парке Москвы — посетителей ждет знаменитый ГУМ-каток на Красной площади, и старейшая в столице ледовая площадка в Парке Горького, и атмосферный каток в Саду имени Баумана, и «Серебряный лед» в Измайловском парке, City в парке «Красная Пресня», «Полярный» в Филях и другие.

День Святого Валентина 2023 в ресторанах Москвы

Многие пары предпочитают отмечать праздник за романтическим ужином. В День Святого Валентина столичные рестораны предлагают особое меню и приглашают музыкантов для живых выступлений. Большое разнообразие гастрономических точек можно встретить на Мясницкой улице, в Столешниковом переулке, на Большой Грузинской улице. Покровском бульваре, Маросейке, Белой площади и в других уголках столицы.

День Святого Валентина 2023 в парках Москвы

Традиционно праздничную программу для влюбленных готовят парки Москвы. Так, 14 февраля молодожены могут заключить брак прямо на крупнейшем катке столицы на ВДНХ. Такую возможность предоставят всего лишь трем парам, которые заранее прошли регистрацию на сайте Дворца бракосочетаний ВДНХ.

На катке Сада имени Баумана также пройдет праздничная программа — парочки на катках смогут насладиться романтичной музыкой и представлением на уличном экране.

В парке «Митино» ежегодно проходит романтический забег на дистанции 9 км вдоль пруда. Состоится ли мероприятие в 2023 году, пока не сообщалось.

В свою очередь усадьба «Царицыно» ежегодно проводит в День Святого Валентина концерты классической музыки. Кто выступит перед публикой 14 февраля 2023, еще не известно.

Ранее «Известия» писали о том, где можно устроить романтическую фотосессию в Москве на День всех влюбленных 2023.