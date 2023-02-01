В апреле выйдет новая книга Харуки Мураками

Новый роман Харуки Мураками выйдет в апреле. Название нового произведения пока держат в секрете. Объем книги составит около 1,2 тыс. страниц, передает телеканал «Известия». Роман Мураками можно будет купить примерно за $22. Для читателей будет доступна и электронная версия. Последняя книга японского писателя вышла в свет в 2017 году.

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