Заммэра Белгорода по финансам покинул пост

Заместитель мэра Белгорода, руководитель комитета финансов и бюджетных отношений Андрей Дятлов ушел в отставку. Об этом пишет в среду, 1 февраля, ИА «Абирег» со ссылкой на мэрию города.

Причина увольнения — истечение срока трудового договора, указывается в материале.

Дятлов работал на должности вице-мэра с июля 2022 года. До этого, с февраля прошлого года по июль, он являлся главой комитета финансов и бюджетных отношений. Перед этим Дятлов 20 лет трудился в региональном департаменте финансов.