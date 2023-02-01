Ремонт подводной части опор Коммунального моста начался в Томске

В Томске специалисты приступили к ремонту подводной части опор Коммунального моста. Об этом пресс-служба городской администрации сообщает в среду, 1 февраля.

«По сообщению начальника департамента капитального строительства администрации Томска Александра Суходолова, подрядчик приступил к сооружению шпунтового ограждения вокруг четвертой опоры Коммунального моста. Это стало возможным после прокладки ледовой дороги», — говорится в сообщении властей.

Сейчас толщина ледовой дороги составляет 1 м, что соответствует требованиям безопасности. Завершить работы на опорах должны к апрелю, до начала ледохода на реке Томь, пишет РИА «Томск».

Капремонт Коммунального моста стартовал 25 мая 2022 года. Подрядчик, которым выступает иркутская компания «РСТ Мост» (ранее ООО «Пик»), проводит работы в семь этапов. Полностью завершить ремонт планируется в декабре 2023 года.