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«Известия» и РЕН ТВ — лидеры по цитируемости в 2022 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Активы МИЦ «Известия» стали лидерами по цитируемости в 2022 году

По итогам 2022 года газета «Известия» стала самым цитируемым печатным изданием, а РЕН ТВ чаще других каналов цитировали в соцсетях.

По версии «Медиалогии», ресурсы МИЦ «Известия» возглавили рейтинг цитируемости СМИ за 2022 год

Газета «Известия» с большим отрывом от конкурентов завоевала первое место среди федеральных газет. Индекс цитируемости издания за 2022 год составил 34 835,80. Вторую и третью строчки рейтинга заняли газеты «Коммерсантъ» (ИЦ: 29 141,47) и «Ведомости» (ИЦ: 8 824,64). Самыми цитируемыми темами года стали материалы «Известий», посвященные ситуации с транзитом грузов в Калининградскую область, введении ответственности для уклонистов от мобилизации и о том, что в России могут возобновить печать купюр номиналом 5 и 10 рублей.

Тем временем телеканал РЕН ТВ с большим отрывом занял первое место в рейтинге самых цитируемых ТВ-каналов в соцмедиа в 2022 году. Индекс цитируемости телеканала составил 5 133 098. В топ материалов вошли «Стала известна судьба солдата, которого ВСУ закидали гранатами в окопе» и «Следствие потребовало заочный арест Невзорова».

При подсчете рейтинга учитывались федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события.

МИЦ «Известия» — первый в России частный мультимедийный информационный центр. В состав МИЦ «Известия» входят новостной интернет-портал IZ.RU, телеканал «Известия» (IZ.RU), газета «Известия», газета «Деловой Петербург», новостные службы телеканалов «РЕН ТВ», «Пятый канал», а также питерский телеканал «78». МИЦ «Известия» является производителем и распространителем новостного контента в любом формате для ТВ, печати, интернета, радио. Ежемесячная аудитория новостных интернет-ресурсов МИЦ «Известия» — более 60 млн человек, ТВ-аудитория — более 70 млн человек.

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Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

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