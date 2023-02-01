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В правительстве Москвы рассказали об увеличении производства лазеров

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Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Столичная группа компаний «Лазеры и аппаратура» в 2022 году произвела и поставила заказчикам 24 лазерные установки, что почти втрое превышает показатели 2021 года. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

«Сегодня на территории города работает порядка 200 предприятий, занимающихся производством оборудования, станков и различных конвейеров. За 11 месяцев 2022 года они в полтора раза нарастили выпуск техники. Так, например, компания „Лазеры и аппаратура“ за прошлый год произвела в три раза больше лазерных установок, чем годом ранее. Таких показателей удалось достичь за счет расширения модификаций выпускаемой продукции и развития поставок на внутренний рынок», — рассказал Владислав Овчинский.

В продукции компании преобладают многофункциональные лазерные системы и лазерные установки, используемые в микроэлектронной промышленности. Также в прошлом году компанией были запушена в серию новая модификация аддитивного оборудования для промышленной 3D-печати с системой машинного зрения, лазерные технологические комплексы для сварки металлических изделий сложной формы, высокоточной обработки, изготовления датчиков и другого оборудования.

«В 2022 году мы провели большую работу по развитию своей собственной базы модулей и компонентов лазерного оборудования — элементов машинного зрения, систем распознавания, нового программного обеспечения, которое используется в установках нашего производства, а также собственных промышленных контроллеров и технологических баз данных», — отмечает исполнительный директор группы компаний «Лазеры и аппаратура» Анна Цыганцова.

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