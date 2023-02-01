В Петербурге отреставрируют памятник Александру III

В Санкт-Петербурге впервые за 114 лет существования отреставрируют памятник Александру III у Мраморного дворца. Об этом рассказала в среду, 1 февраля, заместитель гендиректора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Русского музея Ольга Бабина.

«Если найдутся спонсоры, будем реставрировать, но по крайней мере консервацию будем делать», — приводит ее слова ТАСС.

Реставрация продлится не менее года, отмечает 78.ru. Комплексное обследование проведут весной.

Статую в начале XX века создал скульптор Паоло Трубецкой. В 1909 году ее установили на Знаменской площади. После Октябрьской революции скульптуру убрали и хранили в Русском музее. В 1994 году памятник установили перед Мраморным дворцом.