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Почти все из 100 погибших при теракте в Пакистане оказались полицейскими

МВД Пакистана: из 100 погибших при взрыве в мечети в Пешаваре 97 были полицейскими
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Фото: REUTERS/Fayaz Aziz
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Абсолютное большинство погибших в результате взрыва в мечети в пакистанском городе Пешавар были сотрудники силовых ведомств. Об этом сообщил 31 января глава МВД Пакистана Рана Санаулла во время выступления перед Национальным собранием в эфире телеканала Ary news.

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«В результате теракта погибли 97 полицейских и трое гражданских», — сказал он.

По словам Санауллы, теракт стал следствием политики, которая проводилась в Пакистане в последние четыре года.

Как отмечает телеканал Geo, число раненых достигло 221 человека. По оценке правоохранителей, смертник использовал от 10 до 12 кг взрывчатки.

Нападение стало самым крупном за последнее десятилетие и произошло на фоне всплеска насилия против правоохранительных органов. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная исламистская группировка «Техрик-и-Талибан Пакистан».

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф призвал народ страны к «единству против антипакистанских элементов».

Руководство провинции Хайбер-Пахтунхва объявило в понедельник однодневный траур в связи с трагедией.

Взрыв в мечети прогремел около 13:40 (11:40 мск) 30 января. По словам очевидцев, он раздался во время молитвы, на которой присутствовало более 120 человек. Часть здания была разрушена взрывной волной. На месте взрыва началась спасательная операция.

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