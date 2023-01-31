Почти все из 100 погибших при теракте в Пакистане оказались полицейскими
Абсолютное большинство погибших в результате взрыва в мечети в пакистанском городе Пешавар были сотрудники силовых ведомств. Об этом сообщил 31 января глава МВД Пакистана Рана Санаулла во время выступления перед Национальным собранием в эфире телеканала Ary news.
«В результате теракта погибли 97 полицейских и трое гражданских», — сказал он.
По словам Санауллы, теракт стал следствием политики, которая проводилась в Пакистане в последние четыре года.
Как отмечает телеканал Geo, число раненых достигло 221 человека. По оценке правоохранителей, смертник использовал от 10 до 12 кг взрывчатки.
Нападение стало самым крупном за последнее десятилетие и произошло на фоне всплеска насилия против правоохранительных органов. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная исламистская группировка «Техрик-и-Талибан Пакистан».
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф призвал народ страны к «единству против антипакистанских элементов».
Руководство провинции Хайбер-Пахтунхва объявило в понедельник однодневный траур в связи с трагедией.
Взрыв в мечети прогремел около 13:40 (11:40 мск) 30 января. По словам очевидцев, он раздался во время молитвы, на которой присутствовало более 120 человек. Часть здания была разрушена взрывной волной. На месте взрыва началась спасательная операция.