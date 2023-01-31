Доходный дом Кистова отреставрируют в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону отреставрируют доходный дом Кистова, в котором сейчас располагается школа № 1. Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на документацию аукциона по поиску подрядчика.

Максимальная стоимость контракта оценивается в 462,3 млн рублей. Подрядчик должен начать работы 7 июля 2023 года и завершить их к 16 июля 2024-го.

Определить исполнителя планируется 17 февраля. В перечень работ входит реставрация здания, ремонт фасада и инженерных коммуникаций для современного использования.

Доходный дом Кистова возвели в середине XIX века. Сейчас здание является объектом культурного наследия регионального значения.