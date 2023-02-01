В правительстве Москвы рассказали о разработке экзоруки с управлением нейросетью

В Научно-исследовательском институте молекулярной электроники (НИИМЭ) разработали экзоскелет руки для использования в реабилитационной медицине. Об этом рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.



По его словам, разработка может применяться, в частности, в ходе реабилитации больных после инсульта.

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев рассказал, что у созданной НИИМЭ «платформы активного экзоскелета руки» нейросетевое мышечное управление. Разработка, по его мнению, поможет решать различные «медицинские, индустриальные, спасательные» задачи.

С точки зрения создателей экзоскелета, у имеющихся в мире моделей есть существенный недостаток: чтобы заставить такие экзоскелеты двигаться, нужно использовать пульт. Еще одним недостатком является заранее прописанная траектория движения экзоскелета, которая может не совпадать с желаниями пользователя.

Начальник целевой поисковой лаборатории НИИМЭ по исследованию нейроморфных систем Олег Тельминов отметил, что авторы проекта предлагают «неинвазивно считывать электромиографические сигналы с мышц человека и регистрировать фактическое положение руки». «Обученная нейросеть по этим данным будет предсказывать, какая траектория наиболее вероятна в промежуток 0,2 – 0,3 миллисекунды. Таким образом, мы получаем активное усиление естественного движения, быстро и точно предсказывая траекторию различных движений с учетом индивидуальных физических особенностей пользователя», — добавил Тельминов.

В настоящее время разработчики ведут консультации с реабилитационными центрами Сеченовского университета, Национального медико-хирургического Центра имени Н.И.Пирогова, центром реабилитации «Три сестры».

НИИМЭ, являющийся резидентом ОЭЗ «Технополис Москва», проводит исследования и осуществляет опытно-конструкторские работы в области микро- и наноэлектроники. В настоящее время в институте работает свыше 600 специалистов.