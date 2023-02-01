Эмир Кустурица осудил продвигаемую на Западе идею «отмены» русских людей и их культуры

Эмир Кустурица осудил продвигаемую на Западе идею «отмены» русских людей и их культуры

2023-01-31 19:11:57

2023-01-31 19:11:57

2023-01-31 19:11:57

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