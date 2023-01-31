ИИ нашел автора анонимной пьесы «Французская Лаура»

Искусственный интеллект нашел автора анонимной пьесы из коллекции рукописей Национальной библиотеки. Дворцовую комедию «Французская Лаура», находящуюся в каталоге с 1882 года, написал драматург Лопе де Вега. Программа три года сравнивала текст произведения с сотнями других пьес периода испанского золотого века, передает телеканал «Известия». Во «Французской Лауре» и комедиях прозаика использован практически идентичный стихотворный размер. Лопе де Вега написал около 2 тыс. пьес, самые известные —«Учитель танцев» и «Собака на сене».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.