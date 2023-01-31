В РФ запатентована система интеллектуальной поддержки истребителей

Российские ученые запатентовали систему интеллектуальной поддержки истребителей в дальнем бою. Разработка принадлежит Государственному научно-исследовательскому институту авиационных систем. Новое оборудование поможет пилотам принимать решения в бою в условиях дефицита времени, сообщает телеканал «Известия». Система включает блоки для четкого взаимодействия летчиков в паре. Разработка поможет пилотам выбрать траекторию атаки и момент пуска ракет.

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