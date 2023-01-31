Объявлен лонг-лист номинантов первой премии Art, Science & Technology Award

В 2023 году в России впервые вручат Премию ASTA — награду в области научно-технологического искусства среди молодых художников, ученых, инженеров, создающих междисциплинарные арт-проекты. Ее главная задача — выявление и поддержка студентов и выпускников российских вузов, работающих в области art, science & technology. Организаторы премии — команды фестиваля Geek Picnic и Центра Art & Science Университета ИТМО.

На соискание Премии принимались готовые арт-проекты, созданные в 2020–2022 годах. В общей сложности было прислано более 170 заявок, из которых ведущие российские эксперты в области art & science сформировали лонг-лист в семи номинациях: «Искусственный интеллект», «Перформанс», VR / AR, «Нейротехнологическое искусство», «Биоарт», «Робототехническое искусство» и «Медиаискусство».

В жюри конкурса вошли российские кураторы, художники и эксперты в области art, science & technology. В том числе основатель арт-группы 18 Apples Ипполит Маркелов, мультимедиа художник Егор Крафт, теоретик искусства, куратор Балтийского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина Дмитрий Булатов, куратор Ольга Вад, пионер российского медиаискусства Алексей Шульгин, искусствовед и куратор Наталья Фукс, художница Елена Деми-дова, медиахудожник ::vtol::, художник, архитектор Екатерина Брыскина, куратор, исследователь Наталья Федорова, дуэт Gray Cake и другие.

Премия проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Премия ASTA AWARD — важная инициатива команды Geek Picnic и Центра Art & Science по поддержке молодых художников. Она способствует осознанию того, что креативность и свобода выбора — неотъемлемая часть нашей культуры. Проекты, поданные на конкурс, говорят об усложнении стратегий: искусство как исследование, разработка нового инструментария, переход к гибридным моделям — такими будут последствия преодоления искусством собственных границ», — отметил член жюри в номинации «Робототехническое искусство» Дмитрий Булатов.

Вручение премии состоится 6 февраля в Москве при поддержке Университета науки и технологий МИСИС, пространства «Точка кипения — Коммуна» и «ВКонтакте». Также желающие могут присоединиться к трансляции церемонии награждения в сообществе «ВКонтакте».

Призы для номинантов разработаны художником Романом Солодковым и произведены при поддержке ФабЛаба Технопарка Университета ИТМО.

Робототехническое искусство

В лонг-лист номинации вошли шесть проектов, созданных молодыми художниками, которые ищут свой авторский подход. Инсталляции, театральный перформанс, DIY-устройство — их работы поднимают широкий спектр вопросов: от изучения окружающей среды до исследования границ «заботы робота».

Искусственный интеллект

В номинацию «Искусственный интеллект» вошли проекты, созданные с применением нейросетей. Многие молодые художники в своих проектах исследуют агентность искусственного интеллекта, сценарии сосуществования с нечеловеческими формами жизни и задаются вопросом о роли человека в грядущем будущем.

Перформанс

В лонг-листе номинации — шесть проектов молодых художников, объединивших в своих работах перформативные практики и использование новых медиа. Многие произведения обращены к переосмыслению основ художественной практики и объектов исторической памяти в постцифровом мире. Другие же поднимают вопросы экологии и исследуют визуальный потенциал гибридных искусств.

VR / AR

В лонг-листе номинации — пять проектов, созданных с применением VR-технологий. Через технологии виртуальной реальности художники исследуют границу собственного тела, окружающий их ландшафт и визуализируют мифологические миры, соединяя устную традицию с инструментами новых медиа.

Биоарт

«Чем дальше, тем искусство становится более научным, а наука более художественной: расставшись у основания, они встретятся когда-нибудь на вершине», — писал Гюстав Флобер. Спустя 200 лет феномен биоарта, или биотехнологического искусства, подтверждает это высказывание. Биоарт — часть практики Art & Science. Для создания произведений художники используют расширенный инструментарий наук о жизни.

Приятно видеть, что авторы большинства представленных работ не идут по пути иллюстрации и популяризации достижения биологических наук. Это самостоятельные междисциплинарные исследования, которые поднимают и раскрывают актуальные темы современной философии, общества и науки», — комментирует член жюри в номинации «Биоарт» Ипполит Маркелов.

Нейротехнологическое искусство

«Нейросайнс-арт — одно из сложнейших направлений в Art & Science, требующее погружения, научных знаний и кооперации с нейроучеными. Художники смогли договориться с лабораториями о сотрудничестве — это радует. И, что важно, учёные поддержали идею и реализацию проектов: междисциплинарная коммуникация дает свои плоды. Работ направления нейросайнс-арт в России, да и в мире пока относительно немного, есть смысл развивать проекты в коллаборации с учеными. Художники через призму гуманитарного подхода продолжают исследования вокруг изучения мозга, начатые нейроучеными, и коллаборация здесь может показать неожиданные ракурсы предмета исследования и в искусстве, и в науке», — говорит член жюри в номинации «Нейротехнологическое искусство» Елена Деми-дова.

Медиаискусство

В лонг-лист номинации вошли проекты, расширяющие представления о медиумах, с которыми работают молодые современные художники: от интерактивных инсталляций и видеоарта до медиапоэтических поисков в виде веб-комиксов и сайтов. Художники выходят за рамки привычных форм и исследуют актуальные сегодня вопросы памяти, инклюзии, мифов и действительности.