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Валютная оттепель

Инвестиционный стратег Александр Бахтин — о том, как долго будет укрепляться доллар
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Рубль завершил январь не в лучшей своей форме. Удерживаясь в течение месяца к доллару в среднем на уровне 69,7, российская валюта начала смотреться слабее под занавес месяца, пустив американца выше отметки 70. Евро штурмует 76,5 при среднедневных 75,4 в период с начала года, а юань выбрался за 10,4 (средний курс в минувшем месяце — 10,2). Ряд тенденций в феврале может продолжить работать против российской валюты, но будут и уравновешивающие причины, по которым мы не увидим заметного девальвационного движения.

Сразу отбросим локальный фактор поддержки рубля в виде завершившегося в понедельник налогового периода. Его роль на низколиквидном рынке стала более заметной, но она по-прежнему не определяющая для курсообразования.

В целом период с февраля по апрель обычно один из самых благоприятных для рубля — ранее в эти месяцы он в основном укреплялся. В этом году привычная конъюнктура для нацвалюты оказалась нарушена. Приток долларов и евро на рынок снижен вследствие санкционного сокращения сырьевой экспортной выручки и сохранения большого геополитического дисконта на российскую нефть. Импорт же в Россию, напротив, в ближайшей перспективе может продолжить активно восстанавливаться.

Подсластить пилюлю торговых тенденций рублю могут операции с инвалютой в рамках бюджетного правила. С 13 января регулятор ежедневно продает на рынке юаней на 3,2 млрд в рублевом эквиваленте. Это всего порядка 1,5% от среднедневного оборота торгов иностранной валютой на Мосбирже в январе. Продажи юаней по бюджетному правилу после 6 февраля могут вырасти до ежедневных 5–6 млрд (в эквиваленте) на фоне вступления в силу эмбарго ЕС на нефтепродукты. Это будет по-прежнему относительно небольшая величина, тем не менее эффект интервенций поможет рублю сдерживаться от ослабления.

Важной переменной для национальных активов в среднесрочной перспективе останутся цены на энергоносители. Локально в последних числах января против нефти сыграл фактор интенсивного наращивания российского экспорта перед вступлением в силу европейского эмбарго на нефтепродукты в феврале. Как стало известно из открытых источников, морской экспорт сырой нефти из РФ достиг на прошлой неделе уровня 3,56 млн баррелей в сутки, что даже выше показателей прошлой осени.

Впрочем, как полагает большинство специалистов, оперативно переориентировать экспортные поставки нефтепродуктов — более сложная задача, чем в случае с сырой нефтью, с учетом ограниченности спроса на дистилляты в азиатских странах, а также необходимости настройки более сложных логистических процессов.

Мы склонны полагать, что у цен на нефть в феврале есть шанс перешагнуть отметку $90 за баррель. Подогревать спрос на сырьевые товары могут позитивные сигналы из Китая, где со снятием жестких карантинных мер восстанавливается экономическая активность. Опубликованный во вторник январский индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе КНР впервые с сентября 2022 года вышел в зону роста, превысив 50 пунктов. Индекс PMI сферы услуг в минувшем месяце увеличился до 54,4 пункта.

Результаты февральской встречи ОПЕК+, вероятнее всего, окажутся нейтральными для рынка нефти и, соответственно, рублевых активов. Вряд ли будут изменения для нацвалюты и по итогам ближайшего заседания Банка России, так как базовые ожидания предполагают сохранение ключевой ставки на текущем уровне 7,5%. А к концу февраля рубль вновь получит локальную поддержку со стороны налогового периода.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что валютная оттепель, внезапно начавшаяся среди зимы, вряд ли окажется продолжительной. По нашим оценкам, доллар в предстоящий месяц может двигаться в пределах 69–72 рублей, евро — 75–78, юань — 10–10,6.

Автор — инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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