Болельщики побили рекорд, выбросив на лед более 67 тыс. игрушек

Болельщики команды АХЛ Hershey Bears установили мировой рекорд по числу брошенных на лед игрушек. После матча площадку закидали более чем 67 тыс. плюшевых медведей, передает телеканал «Известия». В прошлом году их было 52 тыс. Рекорд установлен в рамках благотворительной акции — игрушки отправят больным детям по всей стране.

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