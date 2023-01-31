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Болельщики побили рекорд, выбросив на лед более 67 тыс. игрушек

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Болельщики команды АХЛ Hershey Bears установили мировой рекорд по числу брошенных на лед игрушек. После матча площадку закидали более чем 67 тыс. плюшевых медведей, передает телеканал «Известия». В прошлом году их было 52 тыс. Рекорд установлен в рамках благотворительной акции — игрушки отправят больным детям по всей стране.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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