Два дохристианских капища внесли в перечень выявленных ОКН в Удмуртии

В Удмуртии внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия (ОКН) два древних святилища, расположенных на территории Глазовского и Игринского районов. Об этом сообщает республиканское агентство по госохране ОКН.

«Территориальное святилище среднечепецких удмуртов Губервöсь (Гербервоöсь)-1» в Глазовском районе и «Окружное святилище верхнечепецких удмуртов Лек ошмес» в Игринском районе включены в перечень выявленных объектов культурного наследия», — говорится в сообщении ведомства.

Капище Губервöсь-1 было основано в низовьях реки Убыти после уничтожения русскими, предположительно в XII–XIII вв., общеплеменного святилища удмуртов. Его появление именно в этом месте обусловлено процессами русской колонизации Вятского края и последовавшей затем христианизации северных удмуртов. Но уже в середине XVIII века в селе Елово появился первый церковный приход, всё больше удмуртов принимали христианство. Всё это привело к разрушению сакрального места возле устья реки .

Как пишет ИА «Сусанин», святилище Лек ошмес — это старинное языческое культовое место северных удмуртов родовой группы Вортча. Его начало относят к XVI веку, еще в XIX — начале XX века во время сева здесь проводились жертвоприношения, на которые съезжались жители не только близлежащих, но и отдаленных сел. На поляне перед родником резали белого бычка или жеребенка, мясо отваривали в больших котлах, а на получившемся бульоне готовили кашу. Молились по-язычески.

С приходом советской власти заклание животных практиковаться перестало. Во время посевной или сенокоса удмурты совершали обрядовую трапезу с заварухой — блюдом, изготовленным из муки, воды, масла и соли. В конце XX века и этот обряд тоже перестал проводиться.