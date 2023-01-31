Шахту в Якутии закрыли из-за нарушений

В Якутии приостановлена деятельность шахты «Инаглинская» АО «ГОК «Инаглинский». Ленское управление Ростехнадзора выявило нарушения на производственном объекте, который считается опасным. В частности, закрыли шахтостроительный участок ЭКГ-5А.

Установлено, что этот участок эксплуатируется без положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, а также без технической и эксплуатационной документации.

Всё это создает угрозу жизни и здоровью людей. В отношении юридического лица составлен протокол о временной остановке работы. Материалы проверки направлены в суд.

Как уточняет ИА SakhaNews, это не единственный случай нарушений требований безопасности на объектах этого ГОКа.