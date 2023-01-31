Российский гонщик Бердин дебютирует в «Формуле-3» в 2023 году
Российский гонщик Никита Бердин дебютирует в «Формуле-3». Ранее Бердин подписал контракт с командой Jenzer Motorsport, в составе которой проведет предстоящий сезон в чемпионате, передает телеканал «Известия». Партнером 17-летнего россиянина по команде станет мексиканец Алехандро Гарсия.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.