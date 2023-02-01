Новый путь

Одним из символов 2022 года стал лозунг про «разворот России на Восток», переориентация внешней политики и внешнеэкономической деятельности нашей страны с Европы на Азию. Удалось ли России за столь короткий срок действительно развернуть свои внешнеполитические и торговые приоритеты с западного направления, где США и их союзники воздвигли для нас новый железный занавес, на юг и восток, к нашим азиатским партнерам?

С одной стороны, об успехах вполне уверенно говорят цифры товарооборота. Китай, вот уже несколько лет занимающий первую строчку в списке главных торговых партнеров России, уверенно наращивает темпы экономического сотрудничества: товарооборот между нашими странами в прошлом году достиг рекордной за всю историю двусторонних отношений цифры $190 млрд. Весьма вероятно, что в нынешнем году эта цифра может превысить $250 млрд.

Экономическое сотрудничество с Китаем сегодня основано на взаимодополняющих отраслях: Россия направляет своему восточному партнеру энергоносители, получая взамен продукцию тех секторов, из которых ушли западные поставщики. В 2022 году на 44% всех новых автомобилей, купленных россиянами, красуется китайский бренд. Аналитики МТС посчитали, что уже во втором квартале 2022-го свыше 70% проданных смартфонов приходилось на китайские бренды.

Впечатляющий рост показывают цифры товарооборота с другими азиатскими странами. Объем торговли РФ с Индией по итогам года увеличился в 2,4 раза — прежде всего за счет роста экспорта топливно-энергетических товаров и продукции химической промышленности. Товарооборот Узбекистана и России в 2022 году вырос на четверть.

Тем не менее бурное развитие торговых связей с южными и восточными соседями уже упирается в проблемы логистики. Железнодорожные пути близки к полной загрузке, существующие трубопроводы также не могут обеспечить спроса азиатских экономик. Ввод в строй в прошлом году двух новых пограничных переходов на Дальнем Востоке (железнодорожный мост Нижнеленинское — Тунцзян и автомобильный Благовещенск — Хэйхэ) — важный, но недостаточный шаг. Учитывая, что в 2023 году после снятия ковидных ограничений китайская экономика наверняка вернется к высоким темпам роста, ввод в строй новых логистических мощностей на Востоке становится задачей номер один для российского экспорта. Особенное значение здесь будет иметь перспектива скорейшего запуска строительства газопровода «Сила Сибири – 2», способного к концу десятилетия завершить задачу переброски российской инфраструктуры экспорта энергоносителей с Запада на Восток.

Политические отношения со странами Азии также развиваются вполне успешно. В течение 2022 года главы России и КНР общались семь раз. Между лидерами добрые личные отношения, что в условиях существенного укрепления внутриполитических позиций председателя КНР Си Цзиньпина по итогам XX съезда КПК неизбежно сыграет России на руку. Несмотря на попытки США изолировать РФ на мировой арене, именно лидеры азиатских государств в прошлом году сделали все, чтобы Россия могла считать их дружественными, не подчиняясь (иногда весьма демонстративно, как Турция и Саудовская Аравия) давлению со стороны Запада. В этом году развитие отношений не только с указанными странами, но и с Вьетнамом, Мьянмой, Таиландом, Индонезией, Ираном, ОАЭ, Катаром сыграет значимую роль в укреплении позиций РФ как одного из лидеров «глобального большинства», противостоящего диктату США в мировой политике.

Чрезвычайно важным будет дальнейшее укрепление таких международных объединений, как ШОС и БРИКС. 2022 год предоставил им шанс превратиться из инструментов «клубной дипломатии» в полноценные международные организации, однако этот путь еще предстоит пройти. Международная обстановка складывается для этого весьма удачно: победа на выборах в Бразилии Лулы да Силвы, считающегося одним из «отцов» БРИКС, и председательство ЮАР в объединении в нынешнем году, дадут новый импульс к решению стратегических задач БРИКС, среди которых — расширение объединения за счет формата БРИКС+ и возможное создание финансового союза с переходом на резервные валюты стран-участниц. Если эти и иные договоренности будут достигнуты, реализовывать их будет Россия: в следующем году настанет наша очередь председательствовать в БРИКС.

И все же, несмотря на очевидные внешнеполитические успехи и неплохие перспективы дальнейшего «разворота» России, основная работа предстоит не на международных площадках, а внутри страны. Нашему государству необходимо в сжатые сроки совершить поворот к Востоку в системе науки и образования. По-прежнему лишь очень небольшое число студентов в России изучает восточные языки. Школьные программы по истории, зарубежной литературе, обществознанию дают лишь крупицы знаний о Востоке, фокусируясь в основном на Европе. То же самое можно сказать о вузах: историю, экономику, культуру западной цивилизации по-прежнему изучают на порядок больше студентов, чем экономику Китая, культуру Индии, исламские финансы или санкционный опыт в новейшей истории Ирана.

Мы видим, что и органы власти, и бизнес остро нуждаются в знаниях об азиатских партнерах России и навыках взаимодействия с ними. Эта задача должна быть решена не только с помощью запуска программ дополнительного послевузовского образования, но и при помощи научных институтов и аналитических центров, призванных обеспечивать правительство, региональные власти, корпорации и банки актуальной информацией об экономике, бизнесе, законодательстве и социальных процессах в странах Азии.



В этом смысле запуск в конце 2022 года по инициативе министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова реформы отечественного востоковедения — очень нужное начинание. Только сочетание активной внешней политики на восточном направлении со строительством новой системы получения знаний о странах Азии и Африки может уже в этом году сделать «разворот России на Восток» одним из самых успешных стратегических проектов в истории нашей страны.

Автор — директор Института Китая и современной Азии РАН, директор Центра международных проектов Финансового университета, доктор филологических наук

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