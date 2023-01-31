Опубликованные в рамках так называемого досье Twitter материалы доказали, что никакого российского вмешательства в политику США не было, об этом сообщил телеканал Fox News. Раскрученная в Штатах история с русским влиянием — подлог. Как заявил независимый журналист Мэтт Тайбби, за обвинениями России стоит организация Hamilton 68. По информации Тайбби, источником Hamilton был список из более чем 600 аккаунтов, якобы связанных с РФ, передает телеканал «Известия». В США за русское вмешательство выдавали переписку республиканцев. Подлог был направлен на создание политической нестабильности в США. За Hamilton 68 стоят ЦРУ, СМИ, экс-посол США в России Макфол и многие другие личности, в правдивости слов которых американцам не приходилось сомневаться. Платформа отслеживала любую критику в адрес демократов США.

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