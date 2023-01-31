Небо над Донецком

Когда постоянно меняешь место дислокации, иногда случается, что какое-то время сразу после пробуждения просто не понимаешь, где ты находишься. Этот момент неопределенности порою обескураживает. Но сознание молниеносно проматывает логическую цепочку, чтобы сориентировать тебя в пространстве и как можно быстрее дать ответ на главный вопрос: насколько ты сейчас в безопасности.

Вернувшись домой после донбасских «каникул», с интересом зафиксировал для себя это странное ощущение. Когда ты вдруг просыпаешься не от разрывов снарядов вокруг, с этой мыслью нужно еще как бы заново свыкнуться. Слишком всё ровно, слишком спокойно, слишком подозрительно. В первый момент после пробуждения ощущаешь парадоксальную тревогу. Но потом понимаешь, что так и должно быть в мирном городе. А вместе с пониманием мгновенно приходит и спокойствие.

Дончане, разумеется, потешаются над нашей столичной рефлексией. Мы чаще всего ненадолго приезжаем в Донбасс, делаем свои, как нам кажется, полезные и важные дела, и вскоре уезжаем обратно. Мы спешим поскорее вернуться в нормальность и продолжить свою мирную жизнь, а они остаются. И как-то выживают среди войны, самая страшная черта которой — привычность.

Вот уже почти девять лет продолжаются целенаправленные обстрелы мирного населения Донбасса. Сколько раз за все это время каждый из нас сделал вид, что происходящее его как бы и не особо касается? Только честно? И речь не о тех, чья хата, фигурально выражаясь, была и остается с краю. С ними-то всё и так ясно. Как часто и долго те, кому на самом-то деле вовсе не безразличен Донбасс, жили как бы своей параллельной мирной жизнью? Слишком часто и слишком долго. А наши люди в Донецке и Луганске чувствовали себя оставленными. Даже сейчас, когда Россия не просто признала независимость Донбасса, но и включила народные республики в свой состав, люди то и дело с опаской спрашивают: а вы нас точно не бросите? И ты со знанием дела объясняешь, что по Конституции Российской Федерации Донецк и Луганск теперь такие же равноправные территории страны, как Ростов и Воронеж. И с тобой вроде и соглашаются. А до конца все-таки не верят. Слишком страстно Донбасс верил в 2014-м, жестоко разочаровался и теперь как бы боится питать излишние надежды.

Но вы знаете, на фоне постоянной неуверенности, тревожности и даже как бы витающей в воздухе тягучей безнадеги всё равно Донецк не может не произвести на тех, кто смотрит на него небезразличными глазами, неизгладимо положительное впечатление. Многие отмечают работу коммунальщиков. По всему городу видны последствия постоянных обстрелов, но если возможно что-то быстро убрать с улиц, то чаще всего это делается в течение нескольких часов. Даже несмотря на то что в прошлом году многие работники коммунальных служб ушли на фронт.

Еще одно наблюдение — в Донецке удивительно хорошие рестораны. Верите или нет, но мне не попалось в ДНР ни одного плохого заведения общепита. Казалось бы, где Донбасс, а где лавандовый раф? В шаблонном восприятии это две непересекающиеся вселенные. В реальности же обилие приличных кафе со вполне себе московскими меню — один из вернейших признаков того, что город живет и готовится к мирному будущему.

Убежден, как только на головы жителей Донбасса перестанут сыпаться снаряды, регион воспрянет от летаргии. Как только небо над Донецком больше не будет источником постоянной опасности, город преобразится. Потенциал у республики значительный, и висеть на шее у большой России она уж точно не захочет. Люди там гордые, привыкли жить своим трудом.

Мне всегда импонировал антимилитаристский пафос Гашека, Хемингуэя и даже Ремарка. Зачем воевать, если можно просто жить и наслаждаться жизнью? Да и вообще «война — дурная тетка, стерва она». Всё так. Но вспоминаются глаза людей, которые с 2014 года мыкаются по подвалам Донбасса. Детей, которые росли под бомбежками и на нормальную жизнь смогли хоть мельком взглянуть лишь тогда, когда их вывозили на каникулы в мирные регионы России. Уж извините, для меня эти глаза во сто крат убедительнее оторванных от реальности пацифистских мантр. Впрочем, если кто-нибудь внятно объяснит, как можно через ненасилие подавить огневые точки, девятый год обстреливающие Донецк и убивающие его мирных жителей, то с удовольствием признаю свою неправоту.

В последнее время активизировались дискуссии вокруг параметров возможной победы той или иной стороны в конфликте на Украине. Очевидно, что Киев не может выиграть в принципе. Ибо для этого должна проиграть Россия, а мы этого допустить попросту не можем. Но и с нашей победой не всё так просто. Донбасс рано или поздно — постучим по дереву и сплюнем через левое плечо — будет освобожден. Но что дальше? Киев продолжит бомбить его до тех пор, пока будет физически способен это делать. Стало быть, мир в Донбассе достижим, только если Украина будет лишена военных возможностей возобновить обстрелы. А как иначе?

Пусть мирное небо будет над Киевом, Днепропетровском и даже Львовом. Но, главное, над Донецком. Тогда-то и соберемся все вместе, чтобы дружно выпить лавандовый раф за мир во всем мире. После войны в шесть часов вечера. Но никак не раньше.

Ну а пока, даже если хочется из последних сил прокричать: «Прощай, оружие!», с уст все равно срываются размышления генерала Бессонова из «Горячего снега»: «Я за насилие над злом и в этом вижу смысл добра». Так и живем…

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

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