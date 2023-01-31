В Австралии потеряли капсулу с радиоактивным цезием

Совет по радиационной безопасности Австралии сообщил 31 января о пропаже капсулы с радиоактивным цезием-137.

Ведомство выпустило заявление о том, что на западе страны ведутся поиски круглой серебристой капсулы размером 6 на 8 мм. Она была утеряна в период с 12 по 16 января при перевозке с шахты возле Ньюмана в пригороде Перта.

Обнаружившим капсулу требуется отойти от нее на расстояние 5 м и сообщить о находке в департамент пожарной охраны и аварийно-спасательных служб.

25 января стало известно, что во время транспортировки капсула выпала через отверстие для болта, который расшатался от вибрации. Это произошло на шоссе длиной около 1400 км. Местные власти предупредили водителей, чтобы они проверили шины автомобилей на случай, если капсула застряла в них.

Компания Rio Tinto, владеющая капсулой, принесла извинения в связи с инцидентом.

5 октября сообщалось, что в здании реактора неработающей немецкой атомной электростанции (АЭС) «Брунсбюттель» произошла утечка. Инцидент произошел в одноименном городе на федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Компания-оператор Vattenfall обнаружила небольшой участок загрязнения радиоактивными веществами недалеко от места утечки.