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Крит переходит на возобновляемые источники энергии

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В 2030 году греческий остров Крит будет полностью жить за счет возобновляемых источников энергии. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой слова на министра окружающей среды и энергетики Греции Костаса Скрекаса. Об этом он заявил на встрече с представителями производственных предприятий острова.

«Мы должны создать жизнеспособный Крит с жизнеспособной инфраструктурой. Крит может использовать 100% экологически чистой энергии и внести решающий вклад в достижение поставленной нами национальной цели — к 2030 году 80% потребления Греции будет приходиться на ВИЭ», — заявил Скрекас.

Он отметил, что в скором времени власти страны представят соответствующий законопроект. Документ даст возможность создавать профессиональные энергетические сообщества, которые смогут устанавливать ВИЭ, пишет «Нефть и капитал».

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