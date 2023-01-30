Водитель большегруза пострадал при столкновении с легковушкой в Приангарье
В Заларинском районе Иркутской области водитель большегруза получил травмы при столкновении с легковым авто. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД России по региону.
Авария произошла днем 30 января на трассе Р-255 «Сибирь» недалеко от поселка Залари. Предварительно установлено, что 18-летний водитель легковой Honda Torneo выехал на встречку, где машина столкнулась с грузовым рефрижератором и опрокинулась.
В результате пострадал 39-летний водитель грузовика. С различными травмами его госпитализировали в медучреждение. Водитель легковушки не пострадал, пишет ИА IrkutskMedia.
Отмечается, что молодой автомобилист получил права в 2022 году. С тех пор он привлекался за нарушение ПДД 11 раз.