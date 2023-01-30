Бразилия и Аргентина готовятся к созданию общей валюты

Аргентина и Бразилия начали разработку общей валюты сур. Также лидеры стран пригласили присоединиться к проекту и другие государства региона. Лула да Силва: надо расширить инициативу на BRICS и Mercosur — общего рынка стран Южной Америки. Это актуализировало дискуссию о необходимости создать единую валюту для стран — участниц экономического союза. В то же время финансовые эксперты указывают на то, что в ближайшей перспективе не удастся избавиться от доллара, передает телеканал «Известия». В мире отсутствует концепция отказа от американской валюты в международной торговле. Однако в случае успеха валютный союз Латинской Америки может занять 2-е место в мире после евро с 5% мирового ВВП. Сроки возможного перехода на новую валюту неизвестны например Европе потребовалось на введение единой валютной системы 35 лет.

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