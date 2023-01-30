Эпидемическая ситуация в Китае стабилизируется
Волна заражений COVID-19 в КНР почти прошла. Медики сообщили о снижении показателей заболеваемости. Эпидемическая ситуация в стране стабилизируется, передает телеканал «Известия». Замедлилось распространение новых штаммов вируса. Снизилось число тяжелобольных и количество летальных исходов. Вспышка COVID-19 в Китае была зафиксирована в ноябре. Большинство инфицированных перенесли болезнь бессимптомно.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.