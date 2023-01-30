В Иркутске отметили 100-летие Леонида Гайдая

В Иркутске прошли торжества к 100-летию Леонида Гайдая. В сибирском городе кинорежиссер провел детские и юношеские годы. На центральной площади состоялся флешмоб «Хоровод вокруг Гайдая». Более 400 горожан станцевали под песни из фильмов земляка, передает телеканал «Известия». В Музее истории города открылась выставка, посвященная режиссеру. Посетители увидели документы, фото и личные вещи Гайдая. Центральное место одной из экспозиций занимает таксофон — точная копия телефонной будки из киноленты «Операция Ы». На открытие выставки приехала внучка Гайдая Ольга Худякова. Вдова режиссера Нина Гребешкова поблагодарила жителей Иркутска.

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