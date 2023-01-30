«Остров Джеймса Бонда» стал поводом для иска саудовского принца Салмана более чем на $5 млн, передает агентство Блумберг. Его претензии связаны с продажей долей при строительстве элитного жилого клуба, роскошного курорта и пристани для яхт, передает телеканал «Известия». Истец обвиняет партнеров в нарушении дополнительного соглашения по внесению взносов. Их якобы требуют только от него. На частном острове Cave Cay есть собственная взлетно-посадочная полоса, гостевые дома и рестораны. Он находится на Багамах, где сняли уже несколько фильмов об агенте 007.

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