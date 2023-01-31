Потолок для своих

Руководство США вошло в кураж и начало вводить новые ценовые потолки. Процесс зашел так далеко, что в декабре 2022 года оно попыталось ввести фиксированную стоимость для внутренних производителей. Правда, пока что такие ограничения носят явочный характер и американские нефтяники не горят желанием продавать сырье ниже рыночной цены. Это означает, что они не собираются форсировать нефтедобычу, чтобы вызвать кризис перепроизводства. Их стратегия на данном этапе полностью соответствует интересам российского нефтегаза.

В конце 2021 года президент США Джозеф Байден объявил о начале интервенций на нефтяном рынке. На тот момент предполагалось распродать 50 млн баррелей нефти из государственного стратегического резерва (SPR) — по 1 млн баррелей в сутки. Тогда же на этот аукцион невиданной щедрости Соединенные Штаты позвали и других крупных нетто-импортеров черного золота. Но никто, кроме верного Табаки, то есть Великобритании, к Шер-Хану не присоединился. Распродажа закончилась ничем.

Весной прошлого года Штаты решились на вторую серию интервенций, суммарный объем которых доходил до 180 млн баррелей. В США умело подсчитали и выяснили, что завершить распродажу части госрезервов планируется как раз к промежуточным выборам. А так как одним из наиболее критичных вопросов в стране на тот момент была растущая цена моторного топлива, в которой стоимость нефти занимает порядка половины, то столь масштабные интервенции были восприняты как косвенный подкуп избирателей.

В октябре 2022 года руководство США объявило, что продлевает распродажу вплоть до декабря включительно. Тогда же американский лидер заявил, что нефть из SPR удалось продать по $90 за баррель. Позже его поправило Минэнерго страны, по данным которого, средняя цена составила $96 за бочку.

Несмотря на бахвальство руководителей Соединенных Штатов, утверждавших, что интервенции позволили снизить стоимость черного золота на мировом рынке, распродажа имела крайне ограниченное влияние на цены. Гораздо заметнее на нефтяных котировках сказывались антиковидные мероприятия КНР, введение которых совпадало со снижением цен, а отмена — с ростом. Американские интервенции парировались сокращением квот на добычу со стороны ОПЕК+. Соответственно, они оказывали заметное влияние только на долю рынка, которую занимали Россия, Саудовская Аравия, США и другие производители.

Тем не менее объем стратегических резервов за время интервенций сократился на 245 млн баррелей (до 371,6 млн). Необходимо было восполнить распроданное. И неожиданно Штаты объявили, что хотят закупить нефть по $70. Но это заявление было вовсе не результатом какой-то особой наивности президента и его команды. В действительности у них созрел план, который должен был убить сразу двух зайцев: обеспечить заполнение SPR дешевым черным золотом и мотивировать американские нефтегазовые компании нарастить добычу.

Нефтегаз США в 2022 году оказался глух к призывам своего руководства ускорить рост добычи сырой нефти. Еще свежи были воспоминания о трех крупных кризисах перепроизводства, которые обваливали рынок в течение последних десяти лет. «Три кризиса было, и четвертому не бывать!» — решили американские добытчики. И тут руководство Соединенных Штатов предложило им ценовой потолок, то есть продать нефть по фиксированным ценам ($70 за баррель). Притом оно объявило, что даже если цены рухнут, «потолок для своих» останется на прежнем уровне. Поэтому, мол, можно смело наращивать добычу и в очередной раз обваливать мировой рынок.

До 13 января планировалось провести опытную закупку в рамках потолка в скромном размере 3 млн баррелей. Уже к концу первой недели месяца посыпались сообщения со ссылкой на Минэнерго США, что все заявки были отклонены, так как они, в частности, не соответствовали ценовым ожиданиям. По завершении сроков опытной закупки не последовало никаких официальных комментариев, что выглядит предельно странно, учитывая, с какой помпой анонсировалось это мероприятие в декабре 2022 года. Объем запасов в SPR за январь не изменился.

По всей видимости, американские компании отнеслись к предложению продать нефть по $70 с некоторым непониманием, в то время как ее с удовольствием покупают по $75-80. А СМИ Соединенных Штатов сообщают о том, что у Минэнерго страны есть лишь $4,8 млрд на пополнение резервов. Этой суммы недостаточно для восполнения и трети распроданных объемов даже по фиксированным ценам.

Иными словами, в США наблюдается значительный отложенный спрос, который пока не оказывает влияния на мировой рынок, но в будущем обязательно проявится. При этом неготовность американских нефтегазовых компаний участвовать в «потолке для своих» свидетельствует об их нежелании форсировать добычу.

И то и другое — это прекрасная новость для российских производителей, которым на протяжении 2022 года угрожали в том числе и резким ростом добычи нефти в США, что могло привести к переизбытку предложения и падению цен. Американские компании выбирают неторопливый рост. На данный момент Управление энергетической информации прогнозирует, что средний уровень производства в стране увеличится в этом году на относительно скромные 0,55 млн баррелей в сутки (до 12,41 млн баррелей в сутки). Примерно на эту же величину, как ожидается, вырастет спрос в одном только Китае.

Палата представителей США в январе проголосовала за запрет продажи нефти из стратегического резерва в КНР. Жаль только, что «демократический» сенат вряд ли поддержит это решение.

Стратегический нефтяной резерв стал предметом внутриполитических игр. И теперь в США идет борьба за запрет дальнейшей распродажи нефти из SPR. Это будет означать отсутствие даже малейших попыток провести интервенции, что избавит от перекосов в долях мирового рынка, благотворно скажется на стабильности цен и позволит российскому черному золоту увереннее выстраивать новые логистические цепочки на азиатском направлении.

Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики

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