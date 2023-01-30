Горнолыжные курорты Сочи признаны самым востребованным направлением среди россиян в 2023 году

Сочинские горнолыжные курорты стали самым востребованным направлением в 2023 году. Среди них в период предстоящих февральских праздников наибольшей популярностью у россиян пользуется Красная Поляна, передает телеканал «Известия». Стоит отметить, что средняя стоимость номера на горнолыжном курорте составляет более ₽8 тыс. за сутки. Также большой популярностью пользуются Архыз, Домбай, Шерегеш и Сортавала.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.