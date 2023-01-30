В марте 2021 года на черном рынке банковского «пластика» для дропов классические карты «Сбера» предлагались по цене 9 тыс. рублей за штуку, золотые — от 14 тыс., а премиальные — от 18 тыс. рублей. К ноябрю 2022-го цены значительно выросли. За классические карты стали просить от 12 тыс. рублей, за золотые — от 40 тыс., а стоимость премиальных доходит до 100 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании «Сбера» о системе вывода похищенных у россиян денег, с которым ознакомились «Известия».

В документе отмечается, что дроп-карты других банков стоят дешевле. Например, в одном из предложений на черном рынке указано, что «пластик» «Сбера» продается за 30 тыс. рублей, «Райффайзена» — за 22 тыс., «Уралсиба» и ОТП Банка — по 18 тыс.

Тенденция обусловлена мероприятиями, проводимыми банком по снижению числа дропов среди своих клиентов, говорится в исследовании. Представитель «Сбера» заявил «Известиям», что благодаря антифрод-механизму и системной работе по борьбе с дроперами при всем своем масштабе Сбербанк не лидирует среди кредитных организаций РФ по количеству карт, используемых мошенниками.

Средняя стоимость реквизитов пластиковых банковских карт на «черном рынке» вне зависимости от целей их применения в 2023 году увеличилась, подтвердил замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков, отметив, что это связано с успешными мерами противодействия таким мошенникам.

Дроп-карты дорожают много лет подряд в среднем на 30% за год, отметил управляющий RTM Group Евгений Царев. Он уточнил, что несколько лет назад «пластик» продавали за 500 рублей, а оптом — еще дешевле.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ценовой груз: стоимость банковских карт на черном рынке выросла до 100 тыс.