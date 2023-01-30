Реклама
Прямой эфир
Экономика
Стоимость банковских карт на черном рынке выросла до 100 тыс.
Мир
Посольство РФ выразило соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Иране
Мир
Зеленский назвал жесткой ситуацию под Артемовском и Угледаром
Мир
Блинкен выразил обеспокоенность США якобы поставляемыми России иранскими БПЛА
Экономика
Минэк внесет в ГД законопроект о трансформации процедуры внесудебного банкротства в ближайшие полгода
Мир
Конгрессвумен заявила об угрозе лишить доллар статуса мировой валюты из-за Украины
Мир
Выступившая против санкций для РФ партия Австрии заняла второе место на выборах
Мир
Еврокомиссар назвал Германию самой пострадавшей от кризиса страной
Мир
«Русская весна» сообщила об уничтожении бригады ВСУ на запорожском направлении
Экономика
С россиян пообещали списать 4,5 млрд рублей без суда
Мир
Шольц исключил возможность поставок истребителей на Украину
Мир
Джонсон рассказал о предупреждениях президенту РФ санкционными последствиями за спецоперацию

Стоимость банковских карт на черном рынке выросла до 100 тыс.

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В марте 2021 года на черном рынке банковского «пластика» для дропов классические карты «Сбера» предлагались по цене 9 тыс. рублей за штуку, золотые — от 14 тыс., а премиальные — от 18 тыс. рублей. К ноябрю 2022-го цены значительно выросли. За классические карты стали просить от 12 тыс. рублей, за золотые — от 40 тыс., а стоимость премиальных доходит до 100 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании «Сбера» о системе вывода похищенных у россиян денег, с которым ознакомились «Известия».

Крыть банкоматом: нейросеть научили распознавать PIN-код от карты по видео
Смогут ли мошенники активно пользоваться этой технологией

В документе отмечается, что дроп-карты других банков стоят дешевле. Например, в одном из предложений на черном рынке указано, что «пластик» «Сбера» продается за 30 тыс. рублей, «Райффайзена» — за 22 тыс., «Уралсиба» и ОТП Банка — по 18 тыс.

Тенденция обусловлена мероприятиями, проводимыми банком по снижению числа дропов среди своих клиентов, говорится в исследовании. Представитель «Сбера» заявил «Известиям», что благодаря антифрод-механизму и системной работе по борьбе с дроперами при всем своем масштабе Сбербанк не лидирует среди кредитных организаций РФ по количеству карт, используемых мошенниками.

Средняя стоимость реквизитов пластиковых банковских карт на «черном рынке» вне зависимости от целей их применения в 2023 году увеличилась, подтвердил замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков, отметив, что это связано с успешными мерами противодействия таким мошенникам.

Дроп-карты дорожают много лет подряд в среднем на 30% за год, отметил управляющий RTM Group Евгений Царев. Он уточнил, что несколько лет назад «пластик» продавали за 500 рублей, а оптом — еще дешевле.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ценовой груз: стоимость банковских карт на черном рынке выросла до 100 тыс.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023