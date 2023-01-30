Мошенники освоили новую схему обмана предпринимателей, которые торгуют своими товарами на Wildberries. О ее особенностях «Известиям» рассказали представители маркетплейса.

Так, злоумышленники связываются с продавцами, представляются аналитиками и предлагают свою помощь в увеличении продаж. Для этого они просят предоставить доступ к личному кабинету, но, получив его, они выкупают ассортимент предпринимателя по максимально низкой цене. В результате бизнесмены теряют и деньги, и товар.

«Мошенники могут мимикрировать под специалистов по маркетплейсам и выманивать различную информацию для несанкционированного доступа. Мы отмечаем рост числа обращений продавцов из-за мошенничеств с их личными кабинетами. Все пострадавшие передавали данные от своих личных кабинетов в сторонние сервисы», — отметили в пресс-службе Wildberries.

В компании посоветовали ограничивать доступ к аккаунту, не давая его сторонним людям. Там отметили, что услуги аналитиков весьма востребованы фирмами, которые торгуют на маркетплейсах. Они собирают информацию о том, насколько эффективно продаются те или иные товары, помогают выстроить стратегию продаж, находить наиболее прибыльные ниши. Как следствие — помогают предпринимателям увеличивать прибыль. На популярности этой услуги и играют преступники.

В Wildberries добавили, что регулярно предупреждают предпринимателей о новых схемах мошенничества и о возможных рисках при передаче данных личных кабинетов третьим лицам.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ягодки — опять: мошенники освоили новую схему обмана на Wildberries