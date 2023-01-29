Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер

Знаменитый телеведущий Николай Дроздов оказался в больнице. Врачи зафиксировали у ученого переломы восьми ребер, передает телеканал «Известия». Мужчина находится в обычной палате. По словам близких Дроздова, он получил травмы по пути на работу. Телеведущий упал на улице недалеко от университета. Друзья отмечают, что к врачам путешественник обратился не сразу. С травмами Дроздов провел несколько лекций.

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