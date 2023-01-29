Жители Парижа вышли на акции против задержания французов в Иране
Жители Парижа призывают освободить французов, задержанных в Иране. Протестующие собрались на площади в центре столицы Франции, передает телеканал «Известия». Власти Ирана задерживали иностранцев с двойным гражданством, обвиняя в шпионаже. Родственники пострадавших требуют их освобождения.
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