Реклама
Прямой эфир
Политика
В ГД назвали поставки оружия Украине подтверждением участия США в конфликте
Мир
В КНДР предупредили США о последствиях за ложь о поставках оружия в РФ
Экономика
Глава Total предрек ухудшение ситуации с газом в Европе в 2023 году
Мир
Экс-посол Украины Мельник попросил ФРГ передать Киеву подводную лодку
Мир
Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях Украины
Мир
В МИДе назвали отправку танков Abrams Киеву эскалацией ситуации
Мир
Президент Аргентины и канцлер ФРГ обсудили сотрудничество по энергетике
Мир
Умер лидер рок-группы Television Том Верлен
Мир
КНДР назвала обещание США предоставить танки Украине преступлением против человечности
Мир
Военный аналитик рассказал о пребывании в рядах ВСУ наемников из 50 государств
Мир
НАТО и США предрекли «катастрофический сценарий» за поддержку Украины
Мир
Глава военного комитета НАТО заявил о готовности альянса к конфронтации с РФ

В Будапеште с успехом прошла премьера оперы «Война и мир» на русском языке

0
Выделить главное
вкл
выкл

Премьера оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» по роману Льва Толстого с успехом прошла в Будапеште. Постановка представлена на русском языке, передает телеканал «Известия». На специальных экранах зрителям были доступны венгерские и английские субтитры.

«За что я имею к ней чувства...»

Четырехчасовой спектакль был создан в сотрудничестве с Большим театром Женевы. В опере участвовали венгерские солисты, репетитором по русскому языку для них выступила артистка оркестра Людмила Романовская. Посол России в Венгрии ранее отмечал, что русская музыка популярна в стране, несмотря на европейский тренд отмены нашей культуры.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023