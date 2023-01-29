В Будапеште с успехом прошла премьера оперы «Война и мир» на русском языке

В Будапеште с успехом прошла премьера оперы «Война и мир» на русском языке

2023-01-29 11:28:26

2023-01-29 11:28:26

2023-01-29 11:28:26

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru