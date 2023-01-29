В Будапеште с успехом прошла премьера оперы «Война и мир» на русском языке
Премьера оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» по роману Льва Толстого с успехом прошла в Будапеште. Постановка представлена на русском языке, передает телеканал «Известия». На специальных экранах зрителям были доступны венгерские и английские субтитры.
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Четырехчасовой спектакль был создан в сотрудничестве с Большим театром Женевы. В опере участвовали венгерские солисты, репетитором по русскому языку для них выступила артистка оркестра Людмила Романовская. Посол России в Венгрии ранее отмечал, что русская музыка популярна в стране, несмотря на европейский тренд отмены нашей культуры.
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