Умер лидер рок-группы Television Том Верлен

Гитарист рок-группы Television Том Верлен (настоящее имя — Том Миллер. — Ред.) скончался в субботу, 28 января, на 74-м году жизни на Манхэттене, информирует The New York Times, ссылаясь на дочь коллеги музыканта Патти Смит Джесси Пэрис Смит.

Причиной смерти стала непродолжительная болезнь. Иные подробности не приводятся.

Верлен и группа Television, которая была основана в 1973 году, — одни из первопроходцев панк-рока, стоявшие у истоков нового направления, которое на сегодняшний день известно как мейнстрим-панк и альтернативный рок.

Том Верлен родился 13 декабря 1949 года в США. Он вошел в список 100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone от 2011 года, заняв 90-ю строчку.