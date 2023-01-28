Сын за отца: сожительница московского миллиардера выступила против его сына

В Замоскворецком суде Москвы продолжается процесс по иску бывшей сожительницы покойного миллиардера, совладельца популярных столичных ресторанов White Hart Pub Зураба Лысова. 45-летняя Екатерина Белова, унаследовавшая свыше 300 млн рублей, теперь просит признать ее 16-летнего сына, который был рожден от другого мужчины, иждивенцем бизнесмена и выплатить ему 536 млн рублей — одну шестую стоимости дома в элитном коттеджном поселке «Сады Майендорф» в деревне «Барвиха», оцененного в 3,5 млрд рублей. По ходатайству истца дело слушается за закрытыми дверями. Подробности — в материале «Известий».

Прессу долой

Ходатайство о слушании дела в закрытом процессе заявила 27 января представляющая интересы Екатерины Беловой юрист Лидия Нефедычева. Она назвала присутствие прессы «недопустимым», заметив, что дело касается «частной жизни несовершеннолетнего ребенка, его матери и усопшего». Судья Марина Мусимович просьбу удовлетворила, попросив журналистов покинуть зал.

Кстати, жалобы на решения судьи Марины Мусимович проверяет 10-й судебный состав Мосгорсуда. Именно там раньше работала Лидия Нефедычева. Также с 2017 по 2019 годы она трудилась мировым судьей судебного участка №405 Можайского района Москвы.

В суде Белова и ее представители наотрез оказались комментировать не только гражданское, но и уголовное дело, по которому недавно Истринский городской суд Подмосковья вынес приговор Зурабу Лысову-младшему. Сын покойного бизнесмена был признан виновным в самоуправстве (ст. 330 УК РФ). Первоначальное обвинение в краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ) не прошло в суде. Что интересно, Лысов-младший оказался на скамье подсудимых после того, как оспорил завещание отца в пользу его сожительницы, составленное 21 января 2021 года.

История конфликта

Противостояние Беловой с детьми покойного началось после того, как выяснилось, что за несколько дней до смерти Лысова в феврале 2021 года из дома в Барвихе пропали его личные вещи, а также несколько экземпляров дорогих часов общей стоимостью около 200 тыс. долларов. В пропаже дети миллиардера подозревают именно Белову — как и в исчезновении золотого креста с брильянтами, сервиза за 6 млн рублей и ряда других ценных вещей.

В июле 2021 года Следственный отдел полиции по Одинцовскому Подмосковья по заявлению сына усопшего возбудил уголовное дело по статье «кража» ч. 4 ст.158 УК, но до суда это дело не дошло и было прекращено. Зато Белова обвинила Лысова-младшего в хищении принадлежащих ей денег в размере 4,2 млн рублей, которые хранились на момент открытия наследства на завещанных в ее пользу банковских счетах. Ему предъявили обвинение.

Произошло это через несколько дней после того, как Лысов-младший обратился в Пресненский суд Москвы с иском в суд об оспаривании завещания.

Проблема со следствием

«На протяжении всего следствия следователь Следственного отдела ОМВД РФ по Истринскому городскому округу Екатерина Овичнникова фактически помогала Беловой и ее представителю получать доказательства в ее пользу деле по иску об оспаривании моим доверителем завещания», — рассказал «Известиям» адвокат Зураба Лысова Алексей Горбачев.

Так, для допроса врачей Боткинской больницы она привлекла юриста Беловой Лидию Нефедычеву, которая вместе со следователем задавала медикам вопросы, хотя в уголовном деле не участвовала. «Это в Пресненском суде заявил лечащий врач покойного, опознав Нефедычеву», — отметил адвокат. По уголовному делу следователь назначила две психолого-психиатрические экспертизы умершего, которые не имели значения для уголовного дела, но зато пригодились Беловой в гражданском суде, когда обсуждался вопрос был ли он в здравом суде и трезвой памяти на момент подписания в больнице завещания.

Лысов-младший вину в краже отрицал. Он настаивал, что Белова сама в начале февраля 2021 года через водителя передала ему карточку отца. В итоге суд переквалифицировал действия Зураба Лысова на статью 330 УК РФ (самоуправство). По мнению суда, подсудимый полагал: он имел право на деньги отца, как наследник по закону, так как понес «сопоставимые расходы» на лечение отца (он собирался отправить его лечится в Израиль и оплатил 50 тыс. долларов за 10-дневное пребывание в клинике), а также предвидел что потратится на погребение. Похороны обошлись Лысову-младшему почти в 6 млн рублей.

Кроме того, Зураб Зурабович «достоверно не знал» о содержании договора дарения и завещания в пользу Беловой, а расходовать средства дети начали еще при жизни отца, когда они не могли принадлежать Беловой, а следовательно, умысла на хищение денег не могло быть. В итоге суд приговорил Лысова к штрафу в 70 тысяч рублей.

Прокурор, требовавший пять лет лишения свободы, подал апелляционное представление на приговор. Защита также обжаловала его в Мособлсуде. Она намерена добиваться оправдания подсудимого.