Дженнифер Лопес едва не погибла на съемках нового фильма

Дженнифер Лопес чуть не погибла на съемках своего нового фильма в Доминикане. Актриса и ее коллега Джош Дюамель снимали сцену в горах, передает телеканал «Известия». По сюжету платье Джен попадает в колесо машины, но в один из дублей всё произошло по-настоящему. Автомобиль чуть не утянул звезду к обрыву. Джош был рядом и смог спасти Дженнифер Лопес.

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