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Итальянская полиция показала интерьер квартиры мафиози Маттео Денаро

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Не самая шикарная квартира, типичная мебель и плюшевый лев. Босс коза ностра, похоже, не гнался за особой роскошью. Полиция показала кадры из квартиры Маттео Денаро, передает телеканал «Известия». Жилье можно назвать достаточно типичным для среднего итальянца. Небольшая гостиная, телевизор, книги на полках, тренажер. На личность владельца намекает лишь постер из «Крестного отца», а также изображение персонажа Джокера — главного бандита франшизы фильмов про «Бэтмена» и коллекция дорогой обуви. Маттео Денаро скрывался, используя поддельные документы. Для соседей мафиози был геодезистом Андреа Бонафеде. Под вымышленным именем Денаро проходил лечение от рака. Мафиози задержали 16 января в Палермо в ходе спецоперации. Денаро входил в топ-10 самых разыскиваемых преступников мира.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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