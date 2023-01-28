Экспорт автомобилей из Китая вырос на 54% в 2022 году
Экспорт собранных в Китае автомобилей в 2022 году вырос на 54%, до 3,1 млн единиц, сообщили в национальной ассоциации автомобильной промышленности. С августа предприятия ежемесячно поставляли на зарубежные рынки в среднем по 300 тыс. машин, передает телеканал «Известия». Экспорт автомобилей на альтернативных источниках энергии вырос более чем в два раза в годовом выражении и достиг 679 тыс. единиц.
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