Генерал ВВС США призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем

Генерал ВВС США Майк Минихан предположил, что США через два года будут воевать с Китаем, передает телеканал «Известия». Как сообщают американские СМИ, своим мнением офицер поделился с подчиненными в служебной записке. По словам командующего, Китай попытается воспользоваться президентскими выборами в США, чтобы установить контроль над Тайванем. Генерал приказал подчиненным отчитаться о подготовке к боевым действиям с КНР.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.