Девелоперы прогнозируют снижение цен на частные дома

Весной цены на частные дома стандартного класса могут упасть на 5%, об этом «Известиям» рассказали девелоперы. В декабре 2022 года средняя стоимость такой недвижимости в России снизилась на 5–10%. На загородном рынке, например, Подмосковья падение цен на жилье наблюдается впервые с 2008 года, сообщает телеканал «Известия». По словам экспертов, причина в стабилизации стоимости стройматериалов и даже в снижении цен на некоторые из них.

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