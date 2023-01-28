Видео. В Турции молния ударила в самолет при посадке

Видео. В Турции молния ударила в самолет при посадке

2023-01-28 09:30:35

2023-01-28 09:30:35

2023-01-28 09:30:35

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