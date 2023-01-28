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Умер бывший солист Большого театра Николай Низиенко

На 77-м году жизни скончался бывший солист Большого театра Николай Низиенко
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Фото: ТАСС/Григорий Калачьян
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Бывший солист оперной труппы Большого театра Николай Низиенко ушел из жизни в возрасте 77 лет. Информация об этом появилась 28 января на сайте российского Большого театра.

Сообщается, что артист умер 26 января. Гражданская панихида пройдёт 28 января в морге больницы № 76 в 9:45. Отпевание и захоронение состоится в тот же день в деревне Ченцово Заокского района Тульской области в 11:00, говорится в некрологе.

Низиенко начал работать в Большом театре в 1976 году как практикант, а через три года стал солистом оперной группы. Исполнил 48 партий, в том числе басовые партии в операх «Борис Годунов», «Князь Игорь», «Садко». Впервые на русской сцене спел партию Птолемея («Юлий Цезарь»). Выступал с концертами в Бетховенском зале Большого театра.

С 2002 года преподавал на кафедре академического пения Государственного музыкально-педагогического института (ГМПИ) им. М.М. Ипполитова-Иванова, с 2005 – доцент.

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