Умер бывший солист Большого театра Николай Низиенко

Бывший солист оперной труппы Большого театра Николай Низиенко ушел из жизни в возрасте 77 лет. Информация об этом появилась 28 января на сайте российского Большого театра.

Сообщается, что артист умер 26 января. Гражданская панихида пройдёт 28 января в морге больницы № 76 в 9:45. Отпевание и захоронение состоится в тот же день в деревне Ченцово Заокского района Тульской области в 11:00, говорится в некрологе.

Низиенко начал работать в Большом театре в 1976 году как практикант, а через три года стал солистом оперной группы. Исполнил 48 партий, в том числе басовые партии в операх «Борис Годунов», «Князь Игорь», «Садко». Впервые на русской сцене спел партию Птолемея («Юлий Цезарь»). Выступал с концертами в Бетховенском зале Большого театра.